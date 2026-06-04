I bianconeri sono interessati all'esterno dell'Atalanta Palestra e non solo, anche a un giocatore della rosa dell'Inter

Andrea Della Sala Redattore 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 09:16)

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L'Inter lavora per rinforzare la rosa di Chivu e il primo obiettivo per sostituire Dumfries, in uscita al Real Madrid, è Marco Palestra, sul quale potrebbe esserci anche l'azione di disturbo della Juve. I bianconeri sono interessati all'esterno e non solo, anche a un giocatore della rosa dell'Inter, come scrive La Stampa:

"Carlos Augusto, tornato prepotentemente nei radar della Juve. I contatti con il suo agente Beppe Riso sono fluidi e portano avanti diversi argomenti, quello del brasiliano dell'Inter è uno di quelli più interessanti in questa fase: il rinnovo con il club nerazzurro non è ancora arrivato nonostante Cristian Chivu voglia trattenerlo. Ma dopo tre stagioni da riserva di lusso, Carlos Augusto vuole anche valutare tutto ciò che offre il mercato. E l'ipotesi bianconera non lo lascia indifferente, con la Juve che lo ha inserito in una short list trai giocatori ideali per sostituire Andrea Cambiaso nel caso in cui alla fine fosse lui uno dei sacrificati sull'altare del mercato: proprio l'Inter si sta iscrivendo alla corsa per l'esterno bianconero".

"Ma se gli intrecci con l'Inter non si fermano a Carlos Augusto e Cambiaso, basti pensare al forte interesse nerazzurro per Gleison Bremer, ci sono poi anche i duelli di mercato tra le due rivali di sempre. C'è per esempio Marco Palestra a catalizzare l'attenzione in questo momento. L'esterno della Nazionale, esploso nel Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta, è stato seguito a lungo dalla Juve la scorsa estate: ritenuti troppi 1 25-30 milioni chiesti in quel momento, non sono nulla rispetto alla valutazione attuale. Da qualche giorno è in carica Cristiano Giuntoli in qualità di ds, l'ex bianconero è stato chiaro riguardo alla richiesta per Palestra: 60 milioni, trattabili ma non troppo, sicuramente ne servono almeno 50 per convincere la famiglia Percassi. Troppi per la Juve in questo momento, anche perché c'è proprio l'Inter ad aver consolidato una posizione di grande vantaggio: respinta la prima offerta da 40 milioni più 5 di bonus, l'inserimento del cartellino del baby Cocchi potrebbe comunque non bastare. Ma la distanza tra Inter e Atalanta è minima, la sensazione è che sia solo questione di tempo. Detto ciò, in casa Juve c'è una corrente di pensiero che ritiene Palestra meritevole di uno sforzo importante per lanciare un messaggio a tutto l'ambiente. Anche se, pure in questo caso, potrebbe già essere troppo tardi".