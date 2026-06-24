“Xabi Alonso ha parlato direttamente con Palestra e con la sua famiglia. Il Chelsea è arrivato a 57 + bonus + percentuale sulla futura rivendita, più lo stipendio che è il doppio di quello che offriva l’Inter e valido per 6 anni e non 5. Poi se si vuole parlare del percorso, va a giocare in Premier League non in un campionato periferico come quello arabo o turco.

Da quello che abbiamo capito e ricostruito, il giocatore non ha mai detto no all’Inter. Ma nella discussione che durava da tempo tra Inter e Atalanta è arrivato il Chelsea e ha accelerato questa ricerca e ha detto che era pronto a offrire quei soldi. Il timing è stato fondamentale. Poi si può discutere sul progetto Chelsea, ma è sempre Premier League”.