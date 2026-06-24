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calciomercato
Marchetti (Sky): “Palestra non ha mai detto no all’Inter! Cos’è successo ieri, la ricostruzione integrale”
"Marco Palestra non ha mai detto no all'Inter". Lo ha detto Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport: ecco la sua ricostruzione su quanto accaduto ieri.
“Xabi Alonso ha parlato direttamente con Palestra e con la sua famiglia. Il Chelsea è arrivato a 57 + bonus + percentuale sulla futura rivendita, più lo stipendio che è il doppio di quello che offriva l’Inter e valido per 6 anni e non 5. Poi se si vuole parlare del percorso, va a giocare in Premier League non in un campionato periferico come quello arabo o turco.
Da quello che abbiamo capito e ricostruito, il giocatore non ha mai detto no all’Inter. Ma nella discussione che durava da tempo tra Inter e Atalanta è arrivato il Chelsea e ha accelerato questa ricerca e ha detto che era pronto a offrire quei soldi. Il timing è stato fondamentale. Poi si può discutere sul progetto Chelsea, ma è sempre Premier League”.
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