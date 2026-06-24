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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Palestra, sì al Chelsea non solo per i soldi. E vi assicuro che…”

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Moretto: “Palestra, sì al Chelsea non solo per i soldi. E vi assicuro che…”

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Intervenuto su Youtube, Matteo Moretto ha raccontato un retroscena in merito alla trattativa che porterà Palestra al Chelsea
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto su Youtube, Matteo Moretto ha raccontato un retroscena in merito alla trattativa che porterà Palestra al Chelsea:

Ieri abbiamo detto che ci sarebbe stato un incontro a Milano tra l'Inter e l'entourage del giocatore, le parti avevano tutta l'intenzione di arrivare a dama. Nel tardo pomeriggio il Chelsea si è fatto avanti non solo a parole, non solo con ammiccamenti a distanza ma con offerte ufficiali vere e proprie. Questo inserimento così deciso ha stravolto i piani dell'Inter e anche di Palestra.

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Vi assicuro che Palestra aveva in testa l'Inter, aveva dato massima priorità all'Inter. L'Inter gli offriva un contratto da 2,5 mln, il Chelsea invece uno da 6 mln più uno di bonus per sei anni. L'Atalanta ha ricevuto dall'Inter una proposta intorno ai 50 mln bonus compresi, il Chelsea ha offerto 60 mln bonus compresi, una differenza abissale. Palestra si è trovato in una situazione inaspettata e posso assicurare che l'insistenza di Xabi Alonso ha fatto la differenza.

Inter Palestra

Palestra e il suo agente Lucci avevano in mente un determinato percorso, step by step, andando all'Inter e poi magari in futuro andare all'estero ma l'inserimento così forte del Chelsea ha stravolto i piani anche del ragazzo che ha dato l'ok al Chelsea"

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