Vanni (Repubblica): “Inter-Palestra, la verità. Piano B? Cinque nomi. Ovviamente i tifosi…”

Intervenuti sulle frequenze di Radio Radio – Lo Sport , il giornalista di Repubblica, Franco Vanni , ha parlato della scelta di Marco Palestra di accettare la corte del Chelsea. Il giornalista difende la scelta del calciatore. “Per me gettare la croce addosso al ragazzo è veramente una cosa poco corretta. Chi non l’avrebbe fatto? Ovviamente i tifosi interisti sono inferociti con Palestra e se la prendono con l’Atalanta. Ma la verità è che Palestra, oltre a guadagnare il doppio — e sfido chiunque di noi a non accettare un lavoro in cui ti pagano il doppio — va a giocare nel più bel campionato del mondo”.

“Non sta andando in Qatar. Un conto è fare una scelta di portafogli e finire, dal punto di vista sportivo, in situazioni meno attraenti o addirittura imbarazzanti. Un conto è andare a giocare in Premier League. L’Inter ha proprio bisogno di un esterno destro. Non era un acquisto in più, non era uno sfizio, non era la ciliegina sulla torta. È il ruolo in cui l’Inter è più fragile”.