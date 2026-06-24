Intervenuti sulle frequenze di Radio Radio – Lo Sport, il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, ha parlato della scelta di Marco Palestra di accettare la corte del Chelsea. Il giornalista difende la scelta del calciatore. “Per me gettare la croce addosso al ragazzo è veramente una cosa poco corretta. Chi non l’avrebbe fatto? Ovviamente i tifosi interisti sono inferociti con Palestra e se la prendono con l’Atalanta. Ma la verità è che Palestra, oltre a guadagnare il doppio — e sfido chiunque di noi a non accettare un lavoro in cui ti pagano il doppio — va a giocare nel più bel campionato del mondo”.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Vanni (Repubblica): “Inter-Palestra, la verità. Piano B? Cinque nomi. Ovviamente i tifosi…”
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Vanni (Repubblica): “Inter-Palestra, la verità. Piano B? Cinque nomi. Ovviamente i tifosi…”
Intervenuto a Radio Radio – Lo Sport, il giornalista di Repubblica ha parlato della scelta di Palestra di accettare la corte del Chelsea
“Non sta andando in Qatar. Un conto è fare una scelta di portafogli e finire, dal punto di vista sportivo, in situazioni meno attraenti o addirittura imbarazzanti. Un conto è andare a giocare in Premier League. L’Inter ha proprio bisogno di un esterno destro. Non era un acquisto in più, non era uno sfizio, non era la ciliegina sulla torta. È il ruolo in cui l’Inter è più fragile”.
“I nomi tornano tutti: Ndoye, Cambiaso, Dodô, Kayode, Diaby. L’impressione però è che l’Inter, prima di poter fare qualunque altra cosa in altre zone del campo, debba decidere cosa fare da quella parte lì”.
(Radio Radio)
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