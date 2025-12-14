FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Palestra, ieri scout Inter a Bergamo: la situazione. Dumfries in Premier? Occhio a…

calciomercato

Palestra, ieri scout Inter a Bergamo: la situazione. Dumfries in Premier? Occhio a…

Palestra, ieri scout Inter a Bergamo: la situazione. Dumfries in Premier? Occhio a… - immagine 1
L'Inter continua a seguire con grande attenzione Marco Palestra dell'Atalanta: il punto anche su Dumfries
Matteo Pifferi Redattore 

In attesa di capire se Dumfries si opererà o meno, non è da escludere che l'Inter possa proprio intervenire sul mercato di gennaio. L'edizione odierna de il Giornale aggiunge un dettaglio su Palestra, uno degli obiettivi cerchiati dalla dirigenza nerazzurra:

Palestra, ieri scout Inter a Bergamo: la situazione. Dumfries in Premier? Occhio a…- immagine 2
Getty Images

"Beccato. Non è passata inosservata ieri sera la presenza di uno scout dell’Inter in tribuna alla New Balance Arena per osservare la gara tra Atalanta e Cagliari. Fari puntati sul laterale destro Marco Palestra (classe 2005), che fa gola pure a Juventus, Napoli e club inglesi.

Palestra, ieri scout Inter a Bergamo: la situazione. Dumfries in Premier? Occhio a…- immagine 3

La Dea già pregusta l’asta estiva e punta a incassare 40 milioni. Tanti, anche se l’Inter in quel ruolo ha bisogno di un innesto, visto che Denzel Dumfries sembra orientato a fine campionato a cambiare aria e sogna la Premier League (occhio al Chelsea…). In tal senso si spiega la mossa del terzino olandese di cambiare agente e di affidarsi ad Ali Barat, uno dei procuratori più influenti nel mercato inglese", la chiosa del quotidiano.

Leggi anche
Thuram-Inter e Frattesi-Juve. Conguaglio per i bianconeri? Le due valutazioni
Thuram al quadrato, più di un’idea per l’Inter: Khephren chiave per Frattesi alla...

© RIPRODUZIONE RISERVATA