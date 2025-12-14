"Beccato. Non è passata inosservata ieri sera la presenza di uno scout dell’Inter in tribuna alla New Balance Arena per osservare la gara tra Atalanta e Cagliari. Fari puntati sul laterale destro Marco Palestra (classe 2005), che fa gola pure a Juventus, Napoli e club inglesi.

La Dea già pregusta l’asta estiva e punta a incassare 40 milioni. Tanti, anche se l’Inter in quel ruolo ha bisogno di un innesto, visto che Denzel Dumfries sembra orientato a fine campionato a cambiare aria e sogna la Premier League (occhio al Chelsea…). In tal senso si spiega la mossa del terzino olandese di cambiare agente e di affidarsi ad Ali Barat, uno dei procuratori più influenti nel mercato inglese", la chiosa del quotidiano.