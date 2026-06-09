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Inter, Palestra non è la copia di Dumfries: “Analisti Chivu pensano possa avvicinarsi ad Hakimi”

Inter, Palestra non è la copia di Dumfries: “Analisti Chivu pensano possa avvicinarsi ad Hakimi” - immagine 1
Continua il pressing dell'Inter per arrivare all'esterno che dovrà prendere il posto dell'olandese, passato al Real Madrid
Andrea Della Sala Redattore 

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Continua il pressing dell'Inter per arrivare all'esterno dell'Atalanta, Marco Palestra, che dovrà prendere il posto di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid.

Inter, Palestra non è la copia di Dumfries: “Analisti Chivu pensano possa avvicinarsi ad Hakimi”- immagine 2
Getty Images

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "l’ultimo giocatore pagato in partenza oltre 40 milioni risale a quando l’era cinese era in fase espansiva, appena prima che il Covid sgonfiasse la bolla. Tra l’altro, faceva lo stesso mestiere di Palestra, esterno di destra a quattro ruote motrici: Achraf Hakimi, modello di riferimento per questo prototipo di laterale moderno. Gli analisti di Chivu, che hanno studiato le performance nell’ultima stagione al Cagliari, pensano si possa avvicinare al marocchino e non essere solo un replicante di Dumfries nelle strettoie del 3-5-2".

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