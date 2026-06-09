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Inter, Palestra non è la copia di Dumfries: “Analisti Chivu pensano possa avvicinarsi ad Hakimi”
Continua il pressing dell'Inter per arrivare all'esterno dell'Atalanta, Marco Palestra, che dovrà prendere il posto di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid.
Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "l’ultimo giocatore pagato in partenza oltre 40 milioni risale a quando l’era cinese era in fase espansiva, appena prima che il Covid sgonfiasse la bolla. Tra l’altro, faceva lo stesso mestiere di Palestra, esterno di destra a quattro ruote motrici: Achraf Hakimi, modello di riferimento per questo prototipo di laterale moderno. Gli analisti di Chivu, che hanno studiato le performance nell’ultima stagione al Cagliari, pensano si possa avvicinare al marocchino e non essere solo un replicante di Dumfries nelle strettoie del 3-5-2".
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