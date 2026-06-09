Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "l’ultimo giocatore pagato in partenza oltre 40 milioni risale a quando l’era cinese era in fase espansiva, appena prima che il Covid sgonfiasse la bolla. Tra l’altro, faceva lo stesso mestiere di Palestra, esterno di destra a quattro ruote motrici: Achraf Hakimi, modello di riferimento per questo prototipo di laterale moderno. Gli analisti di Chivu, che hanno studiato le performance nell’ultima stagione al Cagliari, pensano si possa avvicinare al marocchino e non essere solo un replicante di Dumfries nelle strettoie del 3-5-2".