" L’Inter insomma continuerà a fare di tutto pur di prenderlo e di accontentare la Dea, bottega cara e che proprio coi nerazzurri ha quel precedente dell’affare-telenovela Ademola Lookman dell’anno scorso che tuttavia non scoraggia nessuno a Milano. Almeno non adesso. Anche perché l’esterno di Buccinasco (9 chilometri dal centro del capoluogo lombardo) ha messo in cima alle sue preferenze proprio i nerazzurri , convinto che il salto migliore in questo momento della sua carriera sia, anch’esso, azzurro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"La premessa continua dunque a essere la stessa: Palestra è l’obiettivo numero uno ma per quanto l’Inter possa essere ottimista sul buon esito di questo affare ha comunque già in mente una potenziale alternativa su cui virare e il nome è quello di Dan Ndoye, ora al Nottingham Forest, profilo per il quale l’Inter si era già mossa in passato. Anche a gennaio, quando Dumfries stava male, Ausilio aveva provato a prenderlo, convinto di sfruttarne le conoscenze in Serie A dopo la fortunata esperienza al Bologna. Dall’Inghilterra però non ne hanno voluto sapere. Adesso invece le possibilità aumenterebbero, tanto più a seguito del cambio di governance in corso al Forest. Ndoye è ovviamente un calciatore diverso da Palestra, perché ha caratteristiche più offensive ma potrebbe lo stesso soddisfare le esigenze dell’Inter e di Chivu. Un’ala pericolosa anche in zona gol potrebbe portare quell’imprevedibilità che finora all’Inter in certe partite è mancata, carenza testimoniata dal lungo inseguimento a Lookman. È un’ipotesi di lavoro, come quella per la freccia Diaby pure già trattata in inverno. Se l’Atalanta continua a chiedere più di 50 milioni una virata sarà necessaria: l’Inter finora per Palestra non è mai andata oltre i 42", aggiunge il quotidiano.