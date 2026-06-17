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Sky – Inter, passi avanti per Provedel e Solet: le ultimissime. Il rinnovo di De Vrij…

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Passi avanti per due nomi in entrata in casa Inter secondo Sky Sport: ecco le ultimissime da Gianluca Di Marzio
Alessandro Cosattini Redattore 

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Passi avanti per due nomi in entrata in casa Inter secondo Sky Sport. Ecco le ultimissime da Gianluca Di Marzio sul mercato nerazzurro:

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"Piccoli passi avanti per Ivan Provedel, cercando l’intesa con la Lazio. E passi avanti anche per Oumar Solet, lato giocatore, per poi andare a trattare con l’Udinese.

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Getty Images

E poi in casa Inter si continua sempre a valutare il rinnovo di Stefan De Vrij. Ancora non c'è un'offerta formale ma c’è questa intenzione di capire se vuole restare un altro anno in nerazzurro", ha spiegato Di Marzio.

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