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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, passi avanti per Provedel e Solet: le ultimissime. Il rinnovo di De Vrij…
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Sky – Inter, passi avanti per Provedel e Solet: le ultimissime. Il rinnovo di De Vrij…
Passi avanti per due nomi in entrata in casa Inter secondo Sky Sport: ecco le ultimissime da Gianluca Di Marzio
Passi avanti per due nomi in entrata in casa Inter secondo Sky Sport. Ecco le ultimissime da Gianluca Di Marzio sul mercato nerazzurro:
"Piccoli passi avanti per Ivan Provedel, cercando l’intesa con la Lazio. E passi avanti anche per Oumar Solet, lato giocatore, per poi andare a trattare con l’Udinese.
E poi in casa Inter si continua sempre a valutare il rinnovo di Stefan De Vrij. Ancora non c'è un'offerta formale ma c’è questa intenzione di capire se vuole restare un altro anno in nerazzurro", ha spiegato Di Marzio.
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