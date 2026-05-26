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Corsera sicuro: “Inter ha già presentato l’offerta per Palestra: ecco la cifra proposta”

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Sembra proprio che la dirigenza si sia già mossa per arrivare all'esterno dell'Atalanta: secondo il Corriere della Sera, infatti, è stata già avanzata un'offerta
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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L'Inter ha scelto il giovane su cui costruire il proprio futuro: è Marco Palestra il prescelto del club nerazzurro come rinforzo in vista della prossima stagione.

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E sembra proprio che la dirigenza si sia già mossa per arrivare all'esterno dell'Atalanta: secondo il Corriere della Sera, infatti, è stata già avanzata un'offerta da 40 milioni più 5 di bonus.

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"I Percassi vogliono convincerlo a rimanere, con progetti, garanzie, ma anche una buona liquidità", spiega però il quotidiano. La trattativa dunque è appena iniziata.

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