"I Percassi vogliono convincerlo a rimanere, con progetti, garanzie, ma anche una buona liquidità", spiega però il quotidiano. La trattativa dunque è appena iniziata.
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L'Inter ha scelto il giovane su cui costruire il proprio futuro: è Marco Palestra il prescelto del club nerazzurro come rinforzo in vista della prossima stagione.
E sembra proprio che la dirigenza si sia già mossa per arrivare all'esterno dell'Atalanta: secondo il Corriere della Sera, infatti, è stata già avanzata un'offerta da 40 milioni più 5 di bonus.
"I Percassi vogliono convincerlo a rimanere, con progetti, garanzie, ma anche una buona liquidità", spiega però il quotidiano. La trattativa dunque è appena iniziata.
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