Sembra proprio che la dirigenza si sia già mossa per arrivare all'esterno dell'Atalanta: secondo il Corriere della Sera, infatti, è stata già avanzata un'offerta

L'Inter ha scelto il giovane su cui costruire il proprio futuro: è Marco Palestra il prescelto del club nerazzurro come rinforzo in vista della prossima stagione.

E sembra proprio che la dirigenza si sia già mossa per arrivare all'esterno dell'Atalanta: secondo il Corriere della Sera, infatti, è stata già avanzata un'offerta da 40 milioni più 5 di bonus.