FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà – Palestra-Inter, da lunedì si stringe! Pacchetto da 50 mln e nell’affare può esserci anche…

calciomercato

Pedullà – Palestra-Inter, da lunedì si stringe! Pacchetto da 50 mln e nell’affare può esserci anche…

Pedullà – Palestra-Inter, da lunedì si stringe! Pacchetto da 50 mln e nell’affare può esserci anche… - immagine 1
Marco Palestra è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter: gli ultimissimi aggiornamenti arrivano dal sito di Alfredo Pedullà
Alessandro Cosattini Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Pedullà – Palestra-Inter, da lunedì si stringe! Pacchetto da 50 mln e nell’affare può esserci anche…- immagine 2

Marco Palestra è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter. Gli ultimissimi aggiornamenti arrivano dal sito di Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia.

Pedullà – Palestra-Inter, da lunedì si stringe! Pacchetto da 50 mln e nell’affare può esserci anche…- immagine 3

"Marco Palestra dall’Atalanta all’Inter: la svolta è quella che vi abbiamo raccontato in esclusiva giovedì subito dopo mezzogiorno, con la proposta da 50 milioni (bonus compresi, facili, scontati e garantiti) che aveva fatto breccia spianando la strada per il trasferimento del classe 2005 alla corte di Chivu. Tutte le parte coinvolte hanno mantenuto i contatti per l’intero weekend, da domani si entrerà nel vivo.

Inter Palestra

Conferme su quanto svelato in relazione alla possibilità di inserire altri bonus più difficile per sfondare quota 50 milioni. Oppure una percentuale sull’eventuale futura vendita di Palestra. Ultimo giro di carte per quella che (ormai da giovedì scorso) è una svolta annunciata", ha scritto il giornalista.

Leggi anche
Romano – Inter, salta a sorpresa il riscatto di Akinsanmiro da parte del Pisa: il vero motivo
Times – Jones, Liverpool sempre più irritato con l’Inter: rilancio vero oppure…

© RIPRODUZIONE RISERVATA