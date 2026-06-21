"Marco Palestra dall’Atalanta all’Inter: la svolta è quella che vi abbiamo raccontato in esclusiva giovedì subito dopo mezzogiorno, con la proposta da 50 milioni (bonus compresi, facili, scontati e garantiti) che aveva fatto breccia spianando la strada per il trasferimento del classe 2005 alla corte di Chivu. Tutte le parte coinvolte hanno mantenuto i contatti per l’intero weekend, da domani si entrerà nel vivo.