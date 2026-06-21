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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano – Inter, salta a sorpresa il riscatto di Akinsanmiro da parte del Pisa: il vero motivo
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Romano – Inter, salta a sorpresa il riscatto di Akinsanmiro da parte del Pisa: il vero motivo
Anche Fabrizio Romano si sofferma sul vero motivo del mancato riscatto da parte del Pisa del cartellino di Ebenezer Akinsanmiro
Anche Fabrizio Romano si sofferma sul vero motivo del mancato riscatto da parte del Pisa del cartellino di Ebenezer Akinsanmiro.
Come riportato dall'esperto di mercato su WhatsApp, "l’operazione riscatto Akinsanmiro al Pisa è anche ufficialmente saltata.
Un affare che il Pisa aveva annunciato ma non può completare per problemi burocratici, il centrocampista torna all’Inter…
…già alla ricerca di una nuova sistemazione", si legge. Confermato dunque quanto anticipato anche da fcinter1908.it.
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