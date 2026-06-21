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Romano – Inter, salta a sorpresa il riscatto di Akinsanmiro da parte del Pisa: il vero motivo

Romano – Inter, salta a sorpresa il riscatto di Akinsanmiro da parte del Pisa: il vero motivo - immagine 1
Anche Fabrizio Romano si sofferma sul vero motivo del mancato riscatto da parte del Pisa del cartellino di Ebenezer Akinsanmiro
Alessandro Cosattini Redattore 

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Romano – Inter, salta a sorpresa il riscatto di Akinsanmiro da parte del Pisa: il vero motivo- immagine 2
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Anche Fabrizio Romano si sofferma sul vero motivo del mancato riscatto da parte del Pisa del cartellino di Ebenezer Akinsanmiro.

Romano – Inter, salta a sorpresa il riscatto di Akinsanmiro da parte del Pisa: il vero motivo- immagine 3
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Come riportato dall'esperto di mercato su WhatsApp, "l’operazione riscatto Akinsanmiro al Pisa è anche ufficialmente saltata.

Akinsanmiro

Un affare che il Pisa aveva annunciato ma non può completare per problemi burocratici, il centrocampista torna all’Inter…

…già alla ricerca di una nuova sistemazione", si legge. Confermato dunque quanto anticipato anche da fcinter1908.it.

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