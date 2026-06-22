Sky – Palestra all’Inter, ormai ci siamo: manca solo un ultimissimo incontro

Marco Palestra è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter . È lui il prescelto per sostituire Denzel Dumfries sulla fascia destra della squadra allenata da Cristian Chivu.

Come riportato da Sky Sport, è previsto un ultimissimo incontro tra Inter e Atalanta per gli accordi definitivi .

È solo da capire quando sarà il giorno per Palestra all’Inter, ma ormai ci siamo e la trattativa è in chiusura tra le parti.