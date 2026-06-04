Dopo la partenza di Denzel Dumfries direzione Madrid, l'Inter ha fretta di chiudere la trattativa per Palestra

Gianni Pampinella Redattore 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 08:16)

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Ora dopo ora l'Inter si avvicina a Marco Palestra. Con l'addio di Denzel Dumfries, il club nerazzurro ha accelerato con l'obiettivo di chiudere il prima possibile per evitare brutte sorprese. Sul giocatore, infatti, ci sono diversi club della Premier, in particolare Newcastle e soprattutto Manchester City. La buona notizia per l'Inter è che il giocatore vorrebbe restare in Italia, un assist importante per Marotta e Ausilio.

"La certezza è che non sarà una telenovela in stile Lookman. L’operazione Palestra-Inter, infatti, parte da condizioni diverse rispetto alla vicenda che, la scorsa estate, vide protagonista il nigeriano e che creò momenti di alta tensione tra i due club nerazzurri. Tanto per cominciare, l’approccio è stato diverso. Allora, viale Liberazione approcciò i procuratori dell’attaccante e solo in seguito si rivolse all'Atalanta, che non gradì".

"Stavolta, invece, l’Inter ha bussato direttamente alla società orobica. O meglio, c’è stato un contatto diretto con Luca Percassi. E la risposta è stata completamente diversa. Vale a dire nessuna porta chiusa, ma disponibilità a trattare e a trovare un accordo per la cessione di Palestra. Assodato che, in questo senso, miglior scelta di Palestra non ci può essere, la velocità diventa fondamentale anche per tenere a bada la concorrenza", sottolinea il Corriere dello Sport.

"I rivali di Marotta e Ausilio sono tutti in Premier. Dal Newcastle, disposto ad accontentare in tutto e per tutto sia l’Atalanta sia il giocatore, al Manchester City, con Maresca rimasto impressionato dalle prestazioni dell’azzurro. Il club bergamasco sarebbe bene felice se si accendesse un'asta. L’Inter, però, ha un vantaggio: Palestra non pensa all’estero, ma a rimanere in Italia, per consolidarsi definitivamente ad alto livello".

"E allora quale miglior piazza di San Siro, da titolare e con lo scudetto sul petto? Anche di questo aspetto la dirigenza nerazzurra sta parlando con Lucci, rappresentante di Palestra, che ha ricevuto anche una richiesta di informazioni da parte della Juve. L’obiettivo dell’Inter è consolidare il vantaggio sulle altre concorrenti e di raggiungere un accordo di massima, così da tornare alla carica con l’Atalanta con ancora più argomenti a proprio favore".

(Corriere dello Sport)