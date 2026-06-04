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Inter, pronto il rilancio per Palestra: le cifre per convincere l’Atalanta. Priorità ai nerazurri
Fuori Dumfries, dentro Palestra. È questo il piano dell'Inter per sistemare la fascia destra che perderà un giocatore importante come l'olandese. Il giocatore ha dato priorità ai nerazzurri, ora ci sarà da trovare la quadra con l'Atalanta, ma sembra un discorso in discesa.
"L’Inter ha ragionato insieme alla proprietà, di fronte alle comprensibili esigenze dell’Atalanta che non è mai scesa sotto alla richiesta di 50 milioni. Grazie alla cessione di Dumfries al Real Madrid, che ne porterà 20, l’acquisto del rampante esterno costerà “solo” 30. A questo denaro però andrà sottratta probabilmente la valutazione di Matteo Cocchi, terzino sinistro dell’Under 23 che ha debuttato in Serie A con Chivu e dovrebbe finire nel calderone. E poi la differenza di stipendio tra il giocatore che va, 8 milioni lordi, rispetto ai 4 che verranno proposti all’ultimo arrivato, genera un abbassamento del monte ingaggi molto gradito a Oaktree. L’ultimo, ma non meno importante elemento è anagrafico: Dumfries saluta a 30 anni mentre Palestra comincerebbe l’avventura all’Inter a 21, coetaneo del compagno di Nazionale Pio Esposito. È lo sguardo verso il futuro a schiarire le idee di chi compra. Non è denaro speso a fondo perduto, sono soldi che in un modo o nell’altro possono essere recuperati in un’eventuale rivendita", spiega La Gazzetta dello Sport.
"L’Inter ha un grande vantaggio in questa trattativa: si è mossa in anticipo. Chivu ha già parlato a Palestra in occasione di Inter-Cagliari, facendogli i complimenti, mentre la coppia Marotta-Ausilio ha presentato un paio di offerte all’Atalanta senza mai scavalcarla. Palestra poi preferisce restare in Italia e lo ha detto chiaro e tondo al suo entourage. E in Nazionale ha potuto confrontarsi non soltanto con Pio, ma anche con i “vecchi” Barella, Dimarco e Bastoni. È vero che diversi club di Premier League hanno manifestato interesse. Ma è altrettanto vero che la priorità di Palestra è l’Inter. L’elemento economico è marginale per lui, che oggi guadagna 280.000 euro. Non sarà un problema insomma raggiungere un accordo per un contratto di cinque anni da circa 2 milioni netti a stagione, un discreto miglioramento salariale. Curiosamente, Palestra potrebbe seguire lo stesso percorso fatto da Nicolò Barella, che arrivò all’Inter nel 2019 dopo aver giocato nel Cagliari", aggiunge il quotidiano.
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