"L’Inter ha ragionato insieme alla proprietà, di fronte alle comprensibili esigenze dell’Atalanta che non è mai scesa sotto alla richiesta di 50 milioni. Grazie alla cessione di Dumfries al Real Madrid, che ne porterà 20, l’acquisto del rampante esterno costerà “solo” 30. A questo denaro però andrà sottratta probabilmente la valutazione di Matteo Cocch i, terzino sinistro dell’Under 23 che ha debuttato in Serie A con Chivu e dovrebbe finire nel calderone. E poi la differenza di stipendio tra il giocatore che va, 8 milioni lordi, rispetto ai 4 che verranno proposti all’ultimo arrivato, genera un abbassamento del monte ingaggi molto gradito a Oaktree . L’ultimo, ma non meno importante elemento è anagrafico: Dumfries saluta a 30 anni mentre Palestra comincerebbe l’avventura all’Inter a 21, coetaneo del compagno di Nazionale Pio Esposito. È lo sguardo verso il futuro a schiarire le idee di chi compra. Non è denaro speso a fondo perduto, sono soldi che in un modo o nell’altro possono essere recuperati in un’eventuale rivendita", spiega La Gazzetta dello Sport.

"L’Inter ha un grande vantaggio in questa trattativa: si è mossa in anticipo. Chivu ha già parlato a Palestra in occasione di Inter-Cagliari, facendogli i complimenti, mentre la coppia Marotta-Ausilio ha presentato un paio di offerte all’Atalanta senza mai scavalcarla. Palestra poi preferisce restare in Italia e lo ha detto chiaro e tondo al suo entourage. E in Nazionale ha potuto confrontarsi non soltanto con Pio, ma anche con i “vecchi” Barella, Dimarco e Bastoni. È vero che diversi club di Premier League hanno manifestato interesse. Ma è altrettanto vero che la priorità di Palestra è l’Inter. L’elemento economico è marginale per lui, che oggi guadagna 280.000 euro. Non sarà un problema insomma raggiungere un accordo per un contratto di cinque anni da circa 2 milioni netti a stagione, un discreto miglioramento salariale. Curiosamente, Palestra potrebbe seguire lo stesso percorso fatto da Nicolò Barella, che arrivò all’Inter nel 2019 dopo aver giocato nel Cagliari", aggiunge il quotidiano.