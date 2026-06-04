FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, un club di Serie A ci prova per Berenbruch: i dettagli

calciomercato

Sky – Inter, un club di Serie A ci prova per Berenbruch: i dettagli

Sky – Inter, un club di Serie A ci prova per Berenbruch: i dettagli - immagine 1
Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005, può lasciare l'Inter in estate: ci prova un club della massima categoria
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il mercato dell'Inter è ben indirizzato, con diverse trattative avviate ma la dirigenza è impegnata anche su operazioni che riguardano l'Under 23. Ci sono diversi giocatori che hanno ben figurato nel corso della stagione con Vecchi e non mancano i segnali di interesse di club italiani per i talentini nerazzurri.

Sky – Inter, un club di Serie A ci prova per Berenbruch: i dettagli- immagine 2
Berenbruch a Inter TV

"Il calciomercato non si ferma e continua anche in casa Cagliari. In vista della prossima stagione, infatti, i rossoblù stanno spingendo per il talento classe 2005 dell'Inter U23, Thomas Berenbruch.

Sky – Inter, un club di Serie A ci prova per Berenbruch: i dettagli- immagine 3
Getty Images

Di ruolo centrocampista, Berenbruch ha messo a segno un gol e un assist in 27 presenze in Serie C in questa stagione. Dopo un interesse già nello scorso mercato di gennaio, il Cagliari torna a spingere ora per il classe 2005 nerazzurro", si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.

Leggi anche
Sky – Provedel sempre più vicino all’Inter. E ora ci sono le cifre
Pacchioni: “Inter? Ecco cosa serve per essere competitivi in Europa. Palestra?...

© RIPRODUZIONE RISERVATA