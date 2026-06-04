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Sky – Inter, un club di Serie A ci prova per Berenbruch: i dettagli
Il mercato dell'Inter è ben indirizzato, con diverse trattative avviate ma la dirigenza è impegnata anche su operazioni che riguardano l'Under 23. Ci sono diversi giocatori che hanno ben figurato nel corso della stagione con Vecchi e non mancano i segnali di interesse di club italiani per i talentini nerazzurri.
"Il calciomercato non si ferma e continua anche in casa Cagliari. In vista della prossima stagione, infatti, i rossoblù stanno spingendo per il talento classe 2005 dell'Inter U23, Thomas Berenbruch.
Di ruolo centrocampista, Berenbruch ha messo a segno un gol e un assist in 27 presenze in Serie C in questa stagione. Dopo un interesse già nello scorso mercato di gennaio, il Cagliari torna a spingere ora per il classe 2005 nerazzurro", si legge sul sito di Gianluca Di Marzio.
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