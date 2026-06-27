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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Palestra ha svolto le visite e ha firmato con il Chelsea. I dettagli del contratto”
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Romano: “Palestra ha svolto le visite e ha firmato con il Chelsea. I dettagli del contratto”
Marco Palestra, in attesa dei comunicati ufficiali, è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Chelsea: le ultime
Marco Palestra, in attesa dei comunicati ufficiali, è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Chelsea. Fabrizio Romano sui social riferisce infatti che il calciatore, a lungo inseguito dall'Inter, ha completato le visite mediche di rito e ha firmato il contratto che lo legherà al club londinese.
Ecco i dettagli:
"Marco Palestra ha completato le visite mediche e ha firmato un contratto di sei anni come nuovo giocatore del Chelsea. C'è un'opzione per un'ulteriore stagione fino al 2033".
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