Il Nottingham ha venduto Anderson al City per 135 mln di euro e ora sonda diversi profili per il centrocampo: piace Frattesi

Il futuro di Davide Frattesi è ormai scritto: l'ex Sassuolo lascerà l'Inter in questa finestra di mercato. La Premier potrebbe essere sempre uno scenario plausibile con il Nottingham che non ha mai nascosto l'interesse già manifestato a gennaio:

"Frattesi più vicino al Nottingham Forest? Possibile. Visto che il club inglese ha appena chiuso la cessione di Anderson, mezzala della nazionale di Tuchel, al City. E che cessione, viene da dire... L’incasso, infatti, sarà di 116 milioni di sterline, 135 milioni di euro, con l’aggiunta di un pacchetto di bonus. Significativa anche la plusvalenza, visto che Anderson era stato acquistato dal Newcastle, due anni fa, per 41 milioni di euro. Ora, però, il Nottingham ha bisogno di coprire il “buco”. Ed è qui che rispunta il nome di Frattesi", si legge infatti sul Corriere dello Sport.