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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter vuole blindare Pio Esposito: “In programma incontro nelle prossime ore”
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Sky – Inter vuole blindare Pio Esposito: “In programma incontro nelle prossime ore”
Tante le sirene per il centravanti dell'Inter dopo l'ottima stagione disputata alla prima in Serie A. Il club nerazzurro vuole prolungare il contratto
Tante le sirene per il centravanti dell'Inter, Pio Esposito, dopo l'ottima stagione disputata alla prima in Serie A. Il club nerazzurro vuole prolungare il contratto dell'attaccante e allontanare definitivamente le possibili insidie.
Come scrive Sky Sport, infatti, "L'Inter vuole blindare Pio Esposito. Nelle prossime ore è in programma un primo incontro per mettere le basi per l'intesa sul prolungamento di contratto dell'attaccante classe 2005, attualmente in scadenza al 30 giugno 2030".
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