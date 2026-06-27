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Sky – Inter vuole blindare Pio Esposito: “In programma incontro nelle prossime ore”

Inter Esposito
Tante le sirene per il centravanti dell'Inter dopo l'ottima stagione disputata alla prima in Serie A. Il club nerazzurro vuole prolungare il contratto
Andrea Della Sala Redattore 

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Tante le sirene per il centravanti dell'Inter, Pio Esposito, dopo l'ottima stagione disputata alla prima in Serie A. Il club nerazzurro vuole prolungare il contratto dell'attaccante e allontanare definitivamente le possibili insidie.

Sky – Inter vuole blindare Pio Esposito: “In programma incontro nelle prossime ore”- immagine 2

Come scrive Sky Sport, infatti, "L'Inter vuole blindare Pio Esposito. Nelle prossime ore è in programma un primo incontro per mettere le basi per l'intesa sul prolungamento di contratto dell'attaccante classe 2005, attualmente in scadenza al 30 giugno 2030".

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