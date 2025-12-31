Intervistato da Repubblica, lo storico agente Carlo Pallavicino ha parlato delle opportunità che può regalare il mercato di gennaio: "Come sempre sarà un’occasione per rettificare, non per rivoluzionare. Non modificherà i rapporti di forza nel campionato. La vera riparazione era quella di novembre, quando si aveva poi il tempo per inserire i nuovi giocatori. Oggi è più alto il rischio di guastare le squadre rispetto all’opportunità di migliorarle".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Pallavicino: “Mercato? Ecco cosa farei se fossi nell’Inter. E se non ci sono grandi…”
calciomercato
Pallavicino: “Mercato? Ecco cosa farei se fossi nell’Inter. E se non ci sono grandi…”
Intervistato da Repubblica, lo storico agente ha parlato del mercato di gennaio
Gennaio è troppo tardi?—
“Ormai i calciatori arrivano quasi sempre a fine gennaio, spesso non in condizione, fisicamente o psicologicamente. Di fatto, sono pronti a marzo, ed è troppo tardi. La finestra invernale dovrebbe essere anticipata e durare una settimana, non un mese. Capisco l’esigenza di omogeneizzare i mercati nei vari Paesi, ma così non funziona”.
L’Inter ha davvero urgenza di un esterno destro?—
“Se non ci sono grandi occasioni, è meglio lasciar stare. Fossi nei nerazzurri, andrei avanti con Luis Henrique, aspettando Dumfries”.
(Repubblica)
© RIPRODUZIONE RISERVATA