Pallavicino: “Mercato? Ecco cosa farei se fossi nell’Inter. E se non ci sono grandi…”

Intervistato da Repubblica, lo storico agente ha parlato del mercato di gennaio
Gianni Pampinella
Inter
Intervistato da Repubblica, lo storico agente Carlo Pallavicino ha parlato delle opportunità che può regalare il mercato di gennaio: "Come sempre sarà un’occasione per rettificare, non per rivoluzionare. Non modificherà i rapporti di forza nel campionato. La vera riparazione era quella di novembre, quando si aveva poi il tempo per inserire i nuovi giocatori. Oggi è più alto il rischio di guastare le squadre rispetto all’opportunità di migliorarle".

Inter Dumfries
Gennaio è troppo tardi?

—  

“Ormai i calciatori arrivano quasi sempre a fine gennaio, spesso non in condizione, fisicamente o psicologicamente. Di fatto, sono pronti a marzo, ed è troppo tardi. La finestra invernale dovrebbe essere anticipata e durare una settimana, non un mese. Capisco l’esigenza di omogeneizzare i mercati nei vari Paesi, ma così non funziona”.

L’Inter ha davvero urgenza di un esterno destro?

—  

“Se non ci sono grandi occasioni, è meglio lasciar stare. Fossi nei nerazzurri, andrei avanti con Luis Henrique, aspettando Dumfries”.

(Repubblica)

 

