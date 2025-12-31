Pedullà: “Ecco cosa mi dicono dall’Inter sul possibile ritorno di Cancelo”

Alfredo Pedullà ha parlato così di Joao Cancelo e della possibilità di un suo ritorno all'Inter

Matteo Pifferi Redattore 31 dicembre - 14:37

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su Cancelo. L'esperto di mercato ha raccontato anche quello che è emerso lato Inter sulla trattativa:

"Ho fatto un tweet per spiegare la situazione Cancelo. Mi ero informato e mi hanno detto esattamente questo: "Da 1 a 10 lo prenderemmo 11, anzi 12 o 13", mi riferisco all'Inter. "Abbiamo grandi ricordi, Cancelo è un grande calciatore ma non dipende da noi, dipende da loro, se riusciranno a contribuire al pagamento del 50% dell'ingaggio".

Cancelo guadagna circa 16 mln, da gennaio a giugno sono 8 netti. L'Inter potrebbe pagare 3,5-4 mln se l'Al-Hilal contribuisse all'altra metà. La partita si gioca lì, l'Inter non ha frenesia: è normale che tutti prenderebbero Cancelo se ci fosse l'opportunità ma ci vogliono le condizioni necessarie da un punto di vista economico"