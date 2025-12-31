FC Inter 1908
Pedullà: “Ecco cosa mi dicono dall’Inter sul possibile ritorno di Cancelo”

Alfredo Pedullà ha parlato così di Joao Cancelo e della possibilità di un suo ritorno all'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione su Cancelo. L'esperto di mercato ha raccontato anche quello che è emerso lato Inter sulla trattativa:

"Ho fatto un tweet per spiegare la situazione Cancelo. Mi ero informato e mi hanno detto esattamente questo: "Da 1 a 10 lo prenderemmo 11, anzi 12 o 13", mi riferisco all'Inter. "Abbiamo grandi ricordi, Cancelo è un grande calciatore ma non dipende da noi, dipende da loro, se riusciranno a contribuire al pagamento del 50% dell'ingaggio".

Cancelo guadagna circa 16 mln, da gennaio a giugno sono 8 netti. L'Inter potrebbe pagare 3,5-4 mln se l'Al-Hilal contribuisse all'altra metà. La partita si gioca lì, l'Inter non ha frenesia: è normale che tutti prenderebbero Cancelo se ci fosse l'opportunità ma ci vogliono le condizioni necessarie da un punto di vista economico"

