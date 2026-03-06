L'Inter subirà una mini-rivoluzione nel corso del mercato estivo. A confermarlo è anche Orazio Accomando, esperto di calciomercato, ha parlato così delle possibili uscite in estate ai microfoni del podcast "Tutti in the Box".
"Il prossimo anno l'Inter sicuro perderà Sommer, Acerbi, probabilmente De Vrij. Secondo me, viste anche le voci delle ultime sessioni, Dumfries e Calhanoglu andranno via: il discorso Thuram è da approfondire perché l'Inter non lo metterà alla porta ma se io fossi in lui mi farei due domande perché alla lunga potrebbe perdere il posto e probabilmente andrà via.
I giocatori in scadenza sono ufficialmente Mkhitaryan, De Vrij, Sommer, Darmian e Acerbi: questi cinque andranno via".
