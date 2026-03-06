FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Accomando sicuro: “Questi 5 andranno sicuramente via dall’Inter e per me anche questi 3”

calciomercato

Accomando sicuro: “Questi 5 andranno sicuramente via dall’Inter e per me anche questi 3”

Accomando sicuro: “Questi 5 andranno sicuramente via dall’Inter e per me anche questi 3” - immagine 1
L'Inter subirà una mini-rivoluzione nel corso del mercato estivo. A confermarlo è anche Orazio Accomando, esperto di calciomercato
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L'Inter subirà una mini-rivoluzione nel corso del mercato estivo. A confermarlo è anche Orazio Accomando, esperto di calciomercato, ha parlato così delle possibili uscite in estate ai microfoni del podcast "Tutti in the Box".

Inter Chivu
Getty Images

"Il prossimo anno l'Inter sicuro perderà Sommer, Acerbi, probabilmente De Vrij. Secondo me, viste anche le voci delle ultime sessioni, Dumfries e Calhanoglu andranno via: il discorso Thuram è da approfondire perché l'Inter non lo metterà alla porta ma se io fossi in lui mi farei due domande perché alla lunga potrebbe perdere il posto e probabilmente andrà via.

Accomando sicuro: “Questi 5 andranno sicuramente via dall’Inter e per me anche questi 3”- immagine 3

I giocatori in scadenza sono ufficialmente Mkhitaryan, De Vrij, Sommer, Darmian e Acerbi: questi cinque andranno via".

Leggi anche
Pedullà: “Esposito via dall’Inter? Dovrebbe succedere qualcosa di apocalittico! So...
Inter, Accomando boom: “Per me questo club di Premier può spendere 85 milioni per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA