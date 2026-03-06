"Il prossimo anno l'Inter sicuro perderà Sommer, Acerbi, probabilmente De Vrij. Secondo me, viste anche le voci delle ultime sessioni, Dumfries e Calhanoglu andranno via: il discorso Thuram è da approfondire perché l'Inter non lo metterà alla porta ma se io fossi in lui mi farei due domande perché alla lunga potrebbe perdere il posto e probabilmente andrà via.