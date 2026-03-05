Intervenuto nel podcast "Tutti in the Box", Orazio Accomando , giornalista esperto di calciomercato, ha parlato così del futuro di Marcus Thuram : "La clausola di Thuram credo sia tra gli 80 e gli 85 milioni, oggi è inimmaginabile vederlo in Italia: ma credo che in Premier League uno come lui faccia comodo.

Se io darei 85 milioni se fossi l'Arsenal? Spesso ci facciamo spaventare dalla cifra perché siamo in Italia, ma se pensi che il giocatore meno costoso acquistato dal Liverpool è stato Leoni che sarebbe stato il colpaccio dell'Inter... 85 per me l'Arsenal li può uscire per Thuram e lui è più da Premier che da Serie A".