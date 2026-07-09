Gli aggiornamenti di mercato di Alfredo Pedullà sull'Inter: focus sul difensore centrale e sulle uscite, le ultime

Matteo Pifferi Redattore 9 luglio 2026 (modifica il 9 luglio 2026 | 21:58)

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Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato dell'Inter partendo dall'operazione conclusa con l'Union Saint Gilloise per Anan Khalaili:

"Abbiamo raccontato che l'Inter non prendeva in considerazione Doue o altro, l'idea era quella di chiudere Khalaili e l'Inter ha chiuso Khalaili. Il papà dice delle verità dopo la trattativa, ha detto che la trattativa ha vissuto momenti di difficoltà quando l'Inter ha offerto 20 mln, noi che raccontiamo la trattativa siamo stati ottimisti e non abbiamo inserito altri nomi.

L'Union SG è contento, Chivu voleva Khalaili e l'ha avuto. Ora mi aspetto che l'Inter decida su alcune uscite, Luis Henrique esce oppure no? Trasloca a sinistra, è sul mercato o fa il vice Khalaili a destra? Cosa succederà per Frattesi?

Per il difensore centrale stiamo attenti a Chalobah, il Como ha deciso di non affondare, stiamo attenti a Lucumì perché stiamo arrivando al famoso 15 luglio e la clausola sta scadendo e poi saremo in campo aperto. Non significa che il Bologna te lo regala, significa che puoi trattare, la Juve c'è e l'Inter l'ha messo in lista"