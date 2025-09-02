Alla fine, è stato adieu invece di auf wiedersehen. Benji l’interista è diventato Benji e basta. Pavard ha salutato l’Inter dopo due anni, uno scudetto e una Supercoppa italiana. Ad Appiano è rimasto Bisseck, uno per cui i nerazzurri hanno sbarrato i cancelli in estate. Due no secchi al Crystal Palace, arrivato fino al 32 milioni. “Yann ne vale almeno 40”. Questo il messaggio recapitato agli inglesi durante l’estate. Pavard, invece, ha abbracciato il Marsiglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. E all’Inter è arrivato Akanji.

"I motivi per cui i piani alti nerazzurri hanno preferito salutare Benji sono vari Il primo è legato alla futuribilità: se l’Inter decidesse di vendere Bisseck incasserebbe molto di più. E la linea Oaktree impone di guardare i giovani con occhi diversi. Benji va per i trent’anni, Bisseck per i 25. Uno è nato nel 1996, l’altro nel Duemila. In prospettiva, il cartellino del francese vale di meno. Un’altra chiave di lettura può essere la duttilità. Bisseck può fare il braccetto su entrambe le fasce e giocare da centrale. L’ha dimostrato l’anno scorso, quando è stato chiamato in causa da Inzaghi in più ruoli. Una stagione chiusa con tre gol e tre assist in 43 presenze in tutte le competizioni. Al netto di errori individuali importanti – vedi a Genova, a Bologna, a San Siro con la Juve e con la Lazio -, la società l'ha sempre considerato come un giocatore fondamentale e soprattutto futuribile. L'anno scorso gli infortuni di metà stagione e alcune prove zoppicanti di Pavard gli hanno spalacanto le porte della formazione titolare in più occasioni. L'ultimo motivo è legato alla bandiera: Pavard voleva tornare in Francia e ha scelto Marsiglia. Chivu l'aveva lasciato in panchina contro l'Udinese a favore di Bisseck, entrato in negativo sul gol. Il tedesco avrà occasioni per riscattarsi".