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Inter, riecco Pavard: quanti milioni deve incassare il club per evitare la minusvalenza

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Benjamin Pavard nei giorni scorsi ha detto addio al Marsiglia, tornerà all'Inter: la cifra minima per l'addio per evitare una minusvalenza
Alessandro Cosattini Redattore 

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Benjamin Pavard nei giorni scorsi ha detto addio al Marsiglia. La sua avventura in Francia è terminata, tornerà così all’Inter, ma non per restare. È infatti fuori dal progetto nerazzurro e il club vorrebbe venderlo a titolo definitivo in estate. Ma quanto pesa a bilancio? Qual è la cifra minima per evitare una minusvalenza? 

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Da solo, Pavard pesa per 12.2 milioni di euro. Guadagna infatti circa 5,5 milioni di euro fino al 2028: l’Inter lo deve cedere per almeno 12.2 milioni per non fare minusvalenza.

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L’OM aveva il riscatto fissato a 15 milioni e proprio questa potrebbe essere la cifra per l’addio di Pavard all’Inter nel corso della prossima estate. Si cercano possibili acquirenti per il giocatore, che non rientra nei piani di Chivu e del club.

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