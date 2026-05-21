Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su Yann Bisseck con il Bayern interessato e Solet, che piace all'Inter

Matteo Pifferi Redattore 21 maggio - 19:57

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Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su Yann Bisseck con il Bayern interessato e Oumar Solet, che piace all'Inter da tempo:

"L'interesse Bayern Monaco per Bisseck può essere collegato a Solet? Può essere ma non necessariamente. Solet e Bisseck sono capaci di giocare in tutti e tre i ruoli nella difesa a 3, hanno caratteristiche simili, amano portare palla, si ricordano per caratteristiche. Per Bisseck, sul Bayern vi dico che sta seguendo la situazione Bisseck, non c'è una trattativa vera e non ha fatto offerte.

Il Bayern vuole prendere un difensore e Bisseck è un giocatore seguito, è tedesco, ha margini di miglioramento ed è sotto osservazione ma non è l'unico sulla lista. Per Solet l'Inter c'è, l'Inter ha preso contatti, è informata ma non siamo così avanti dal poter dire 'Solet ad un passo dall'Inter'.

Si continua a lavorare, Solet è un nome che Ausilio seguiva da tempo, già a Salisburgo poi ci sono state vicende extra-calcio che sembra si stiano risolvendo, questo è un passaggio importante per capire il suo destino"