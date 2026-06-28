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Inter, Pavard ha completamente rotto con l’ambiente: “Il club ha fatto filtrare che…”

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Dalla scorsa estate, Benjamin Pavard ha completamente rotto con l'ambiente Inter e, a quanto pare, senza possibilità di ritorno
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dalla scorsa estate, Benjamin Pavard ha completamente rotto con l'ambiente Inter e, a quanto pare, senza possibilità di ritorno. E' quanto fa filtrare il club, che proverà a piazzarlo sul mercato nonostante la difesa nerazzurra sia rimasta priva di Acerbi e de Vrij:

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"L’Inter deve sistemare, o gestire, un paio di esuberi. Si tratta di Pavard e di Asllani, rientrati dai rispettivi prestiti, dopo che Marsiglia e Besiktas hanno rinunciato al riscatto. Non fanno parte del progetto, per ragioni tecniche, ma anche extra, nel caso dell’ex-Bayern. A proposito di quest’ultimo, viene totalmente esclusa l’eventualità che possa essere “scongelato”, nonostante il reparto arretrato debba essere completato con altri due elementi. In viale Liberazione, l’auspicio è quello di arrivare ad una doppia cessione definitiva, aggiungendo anche qualche risorsa in più per il mercato in entrata".

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"Il “caso” più complicato è ovviamente quello di Pavard, che ha rotto con l’ambiente. Il suo contratto scadrà soltanto nel 2028, ma soprattutto ha un ingaggio da 5 milioni a stagione. Nell’estate 2023, l’investimento era stato di poco più di 31 milioni di euro. Ora il suo valore a bilancio si aggira attorno ai 12-13. L’Inter spera di ricavare la cifra prevista per il riscatto non esercitato dal Marsiglia, ovvero 15 milioni".

(Fonte: Corriere dello Sport)

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