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calciomercato
Repubblica – Inter, si fa largo questo nome in Serie A per la fascia destra! Pronti 18 milioni
Si fa largo un nome su tutti in casa Inter per la fascia destra. Ne parla oggi Repubblica, che parla di un’offerta da 18 milioni per l’erede di Dumfries.
“Sul fronte uscite tiene banco soprattutto Norton-Cuffy. Per l’esterno inglese si sta scatenando un’asta dalla quale il Genoa non potrà che trarne beneficio. Napoli e Fiorentina non hanno nascosto l’interesse e i partenopei sono pronti ad arrivare a 15 milioni ma il Genoa punta ad una cifra più alta valutando l’esterno almeno 20 milioni.
Cifra alla quale può arrivare invece l’Inter che dopo aver perso Palestra ha puntato nuovamente i riflettori sulla Genova rossoblù e sarebbe già pronta un’offerta iniziale da 18 milioni. Sul giocatore c’è però anche l’interesse della Juventus dunque bisognerà solo attendere”, si legge sull’edizione di Genova del quotidiano.
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