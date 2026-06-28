Si fa largo un nome su tutti in casa Inter per la fascia destra: ne parla oggi Repubblica. Gioca in Serie A e sono pronti 18 milioni

“Sul fronte uscite tiene banco soprattutto Norton-Cuffy. Per l’esterno inglese si sta scatenando un’asta dalla quale il Genoa non potrà che trarne beneficio. Napoli e Fiorentina non hanno nascosto l’interesse e i partenopei sono pronti ad arrivare a 15 milioni ma il Genoa punta ad una cifra più alta valutando l’esterno almeno 20 milioni.