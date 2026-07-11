Il difensore e il centrocampista partiranno per la Germania con il resto del gruppo, ma il loro destino è segnato

Fabio Alampi Redattore 11 luglio 2026 (modifica il 11 luglio 2026 | 23:19)

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Ci saranno anche Benjamin Pavard e Davide Frattesi sull'aereo che porterà l'Inter in Germania per il ritiro di Donaueschingen, in programma dal 16 al 25 luglio. Questo, tuttavia, non cambia lo stato delle cose: entrambi sono fuori dal progetto nerazzurro, e nelle prossime settimane il loro addio dovrà diventare realtà.

La Gazzetta dello Sport è categorica: "Nessuno dei due ha chance di rimanere ad Appiano. Riguardo Pavard, reduce dal mancato riscatto da parte del Marsiglia, pesano i cinque milioni netti di ingaggio. "Benji l'interista" è un ricordo sbiadito e annacquato dal tempo. Il francese spera ancora nella pista turca legata al Besiktas, ma lo stipendio è un fattore. Così come il contratto: è legato all'Inter fino al 2028. Si aggregherà alla truppa di difensori di Chivu".

"Stesso discorso per Frattesi, reduce da un anno tutt'altro che sereno. L'azzurro, 26 anni, ha chiuso con soli 1113 minuti per 33 presenze in tutte le competizioni, di cui 22 in Serie A. In tutto il campionato ha giocato solo tre gare da titolare. Davide spera ancora nell'Inghilterra. Nelle scorse settimane s'era fatto avanti il Nottingham Forest, pronto a investire circa 25 milioni per portare l'azzurro al City Ground. L'Inter ne ha chiesti almeno trenta. La trattativa è ancora in fase di sviluppo".