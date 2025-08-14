"Nello specifico, il tempo a Milano di Benjamin Pavard sta davvero scadendo. La novità degli ultimi giorni è che l’interesse del Galatasaray per Benji è reale, molto meno fumoso di quanto fosse quello per il compatriota Calha. Il prezzo eventuale di 15-20 milioni ingolosisce e invita all’acquisto del 30enne francese e, dopo un biennio, lo stesso Pavard si vedrebbe tranquillamente altrove. Insomma, sarebbe un divorzio senza lancio di stracci", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Ci sono movimenti attorno a Pavard , a conferma del fatto che la dirigenza interista stia riflettendo sul da farsi. "Le trattative vere e proprie inizieranno comunque a tempo debito, quando e se il francese saluterà Appiano Gentile, ma l’Inter manifesta già un certo interesse per un paio di connazionali di Benjamin. Uno, Oumar Solet, a tratti ha strabiliato nell’ultima Serie A e sembra più che pronto per il salto in una big. Ma occhio anche al gioiello del Siviglia Loïc Badé: costa di più e attira maggiore concorrenza all’estero, ma cambierebbe la difesa alla stessa maniera", scrive la Rosea.

Solet, che è stato nel mirino dell'Inter già nella scorsa stagione, piace anche al Napoli di Conte ma la vicenda privata - da maggio 2025 è sotto indagine dalla Procura di Udine per una presunta violenza sessuale - non può non incidere e condizionare l'eventuale trattativa. L'Inter, però, sta pensando ad un prestito con diritto di riscatto a 30 mln di euro. "Ben diverso sarebbe, invece, legare il prestito a un riscatto sicuro, nel caso scomparissero le nubi giudiziarie nel cielo friulano: sarebbe questa la soluzione preferita dal club nerazzurro, che per il difensore stravede davvero. Lo stesso altissimo gradimento accompagna Badé, connazionale e pari età del difensore dell’Udinese, ma più avanti nella considerazione in patria: è argento olimpico a Parigi 2024 in maglia Bleus e ha già esordito con Deschamps. A Siviglia è blindato da un contratto fino al 2029 e, per venderlo, gli andalusi hanno chiesto una trentina di milioni al Bayer Leverkusen, la più interessata all’affare internazionale. I tedeschi al momento sono avanti ma non hanno ancora chiuso, però qui il tempo è un imbuto che si stringe: bisognerà vendere Pavard in fretta per sorpassare subito a sinistra", la chiosa de La Gazzetta.