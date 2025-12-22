Ma Benjamin Pavard in estate potrebbe tornare all’Inter? Ecco come sta andando il prestito del difensore francese al Marsiglia secondo calciomercato.com.
Ma Pavard potrebbe tornare all’Inter? Prestito al Marsiglia, riscatto, cifre, ‘patto verbale’…
“Il calciatore francese è la mina vagante dei calciatori dati in prestito. A Milano non ha lasciato un gran bel ricordo, sotto nessun punto di vista, e anche per questo la dirigenza ha preferito investire su Akanji, in sua sostituzione. Il campionato era appena iniziato, ma da tempo - per stessa ammissione del ds del Marsiglia - Pavard stava intrattenendo dialoghi con il club francese.
Dopo qualche screzio e attimo di tensione, il calciatore ha trovato l’accordo con il Marsiglia che ha versato nelle casse dell’Inter 2 milioni per il prestito oneroso mentre il Marsiglia potrà decidere a fine stagione se riscattarlo a 15 milioni di euro. Con i nerazzurri ci sarebbe un patto verbale ma nel calcio non si sa mai come possano andare a fine certe cose. Un po’ di preoccupazione c’è perché nel frattempo l’Inter ha trovato in Akanji un calciatore più affidabile del francese e poi anche perché l’ingaggio da circa 6 milioni (con decreto crescita) corrisposto a Pavard è un esborso che i nerazzurri vorrebbero risparmiarsi”, si legge.
