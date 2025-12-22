FC Inter 1908
L'Inter può riprendere Seba Esposito? Ecco la verità, tutto sulla cessione al Cagliari

L’Inter può riprendere Seba Esposito? Ecco la verità, tutto sulla cessione al Cagliari

Importante prima parte di stagione per Sebastiano Esposito con la maglia del Cagliari: 3 gol e 2 assist, l'Inter l'ha ceduto così
Prima parte di stagione più che positiva per Sebastiano Esposito con la maglia del Cagliari. Sono 3 gol e 2 assist in 15 partite per l’attaccante, ceduto in estate dall’Inter. Ma a che condizioni è stato ceduto il fratello di Pio? L'Inter può riprendere Seba Esposito?

La formula ufficializzata dai due club è quella del ‘prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive’. Sky al momento della chiusura dell’operazione ha svelato che l’obbligo è fissato a 4 milioni, più il 40% sulla futura rivendita (se superiore ai 4 milioni di euro).

