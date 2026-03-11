Il difensore non aveva convinto la dirigenza del Marsiglia a puntare su di lui per la prossima stagione, ma ora le cose possono cambiare

Arrivato dall’ Inter la scorsa estate con un’opzione di riscatto fissata a 15 milioni di euro, Benjamin Pavard per il momento non ha convinto la dirigenza dell’Olympique Marsiglia a puntare su di lui per la prossima stagione. Fin qu il nazionale francese ha complessivamente deluso, senza riuscire nemmeno a imporsi finora come titolare indiscusso.

Ma in assenza dell’infortunato Nayef Aguerd, il difensore ha probabilmente disputato la sua migliore partita con l’Olympique sabato sul campo del Tolosa. Una prestazione estremamente solida al centro della difesa che dovrebbe spingere Habib Beye a dargli nuovamente fiducia nelle prossime partite.

E se, contro ogni previsione, il giocatore finisse la stagione 2025-2026 in crescendo, al punto da convincere la dirigenza a riscattarlo a giugno? Una possibilità da non sottovalutare secondo La Provence . "Se il suo sogno di disputare il Mondiale 2026 sembra fortemente compromesso, il francese potrebbe, perché no, invertire la tendenza al Marsiglia".

Un parere condiviso anche dal sito Jeunes Footeux, che va ancora oltre scrivendo che il futuro di Benjamin Pavard è direttamente legato a una qualificazione diretta del Marsiglia alla Champions League. Il club marsigliese potrebbe essere tentato di trattenere il suo campione del mondo e quindi di pagare i 15 milioni di euro all’Inter per acquistare il giocatore, a condizione di qualificarsi direttamente per la Champions League la prossima stagione. Tutto dipenderà, in definitiva, dalle prestazioni del giocatore nelle ultime nove partite di Ligue 1. Ma non c’è dubbio che Pavard seminerà il dubbio nella mente dei dirigenti se riuscirà a essere costante e a infilare prestazioni simili a quella offerta a Tolosa sabato.