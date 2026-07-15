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Benjamin Pavard deve lavorare sodo in questi giorni. Non solo per trovare la forma migliore, ma anche per recuperare credibilità agli occhi dell'ambiente. Lo spogliatoio, in attesa di ritrovare diversi senatori, lo ha riaccolto e messo in condizione di dare il massimo. Ora toccherà a lui. Dal suo futuro dipenderà tanto della strategia di mercato dell'Inter. Si legge infatti sulla Gazzetta dello Sport di oggi:

COMO, ITALY - JULY 24: Head Coach Cristian Chivu of FC Internazionale speaks with Benjamin Pavard of FC Internazionale during the FC Internazionale training session at the club's training ground BPER Training Centre at Appiano Gentile on July 24, 2025 in Como, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

"Il disegno iniziale del club, per quanto riguarda invece Pavard, a causa di qualche incomprensione al tramonto della stagione 2024-25 e soprattutto di un contratto pesantissimo da 5 milioni netti a stagione, era quello di trovare una nuova destinazione a seguito del mancato riscatto dell’OM. Ma solo a titolo definitivo, senza correre il “rischio” di ritrovarsi il francese in rosa una terza volta. In questi primi giorni di ritiro Pavard sta dimostrando una grande voglia di riconquistarsi l’Inter.

Ha fatto sapere che la decisione sull’eventuale permanenza non spetta a lui, che sarebbe ben contento di rimanere, ma una mezza risposta in tal senso l’ha già data Cristian Chivu nel giorno del raduno ufficiale: «È un nostro giocatore, sappiamo tutti le scelte dell’anno scorso. Ora è tornato, lo vedremo lavorare e poi prenderemo una decisione». Per arrivare alla scelta definitiva, in ogni caso, sarà necessario del tempo e la dirigenza nerazzurra resta comunque in attesa di offerte. E intanto in casa Inter prende quota uno scenario tutto nuovo, ovvero quello di investire su un solo difensore nel caso in cui Pavard alla fine rimanesse e tornasse ad alimentare il ballottaggio con Bisseck".