La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in quattro partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa.

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L'ipotesi parlava di designazioni legate al gradimento o meno da parte del club nerazzurro per cui è stata chiesta un'archiviazione. "La Procura di Milano nell'inchiesta sul sistema arbitrale ha anche disposto l'archiviazione per la società Inter che è stata iscritta di recente - lo si è saputo oggi - per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. Nelle imputazioni per frode sportiva, che ora si chiede di archiviare, i pm contestavano all'allora designatore Gianluca Rocchi di aver 'pilotato' le assegnazioni di arbitri "in concorso con esponenti della società sportiva Inter" non individuati", spiega l'ANSA.

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Dopo due anni di indagine quindi i pm arrivano alla conclusione che non ci sono state combine sulle designazioni e cade l'accusa di frode sportiva per l'ex designatore. La questione delle bussate passa per competenza al tribunale di Monza. E gli atti verranno trasmessi a Coni e FIGC.