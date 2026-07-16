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Durante Cronache Mondiali, il giornalista Giuseppe Pastore ha parlato della ricerca di un esterno destro da parte dell'Inter e ha proposto un nuovo candidato che giocava in Serie A.

Mi pare che l’Inter abbia abituato anche bene i suoi tifosi con colpi di esperienza, Marotta ha citato Akanji arrivato all’ultimo giorno, magari è un modo anche per tranquillizzare l’ambiente. L’Inter sa che le cose si possono fare anche all’ultimo. Sentivo il nome di Molina, giocatore stagionato, non so quanto adattabile in quel ruolo. Per un certo tipo di Inter non è un titolare inamovibile, se si deve cercare un titolare ad agosto, non tra 4 mesi, altrimenti hai Luis Henrique o Diouf, lì faccio fatica. Khalaili base d’asta 25 ed era un giocatore tutto da verificare. A meno di non arrivare nel testone dei prestiti e delle occasioni e trovare l’Akanji della situazione. Esuberi Premier, Bayern… Sappiamo che tante squadre di alto livello hanno giocatori eccellenti che non giocano più. Piuttosto di farsi prendere dall’asta e fare un colpo da 30 mln che non sei del tutto sicuro. Mi piace molto il nome di Belghali, tra i migliori giocatori dello scorso campionato. Giocatore forte, che ha gamba che sa arare la fascia e sa andare anche nello stretto. Non è un Bellanova che faticava, lui ha qualità anche nello stretto. Non so se il salto ci sta ma il giocatore mi stuzzica"