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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Koné può lasciare, la Roma deve vendere. Ma la sue parole fanno pensare che…”
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Moretto: “Koné può lasciare, la Roma deve vendere. Ma la sue parole fanno pensare che…”
Resta ancora da definire il futuro di Manu Koné, centrocampista francese della Roma più volte accostato all'Inter
Resta ancora da definire il futuro di Manu Koné, centrocampista francese della Roma più volte accostato all'Inter. Il calciatore, ora negli USA con la Francia per i Mondiali, in queste ore ha dichiarato di voler valutare il da farsi a Mondiale finito.
Di lui ha parlato così Matteo Moretto:
"Koné? Che la Roma entro il 30 giugno debba vendere, è un fatto. Ma le parole di Koné fanno pensare, visto che lui parla di una soluzione dopo il Mondiale. Evidentemente, il club sta cercando di vendere altri profili, come Soulé, Dovbyk, o altri profili. Vi aggiorneremo: Koné resta potenzialmente in uscita, ma serve un club che si faccia avanti entro il 30 giugno, altrimenti lui valuterà con calma".
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