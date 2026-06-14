"Koné? Che la Roma entro il 30 giugno debba vendere, è un fatto. Ma le parole di Koné fanno pensare, visto che lui parla di una soluzione dopo il Mondiale. Evidentemente, il club sta cercando di vendere altri profili, come Soulé, Dovbyk, o altri profili. Vi aggiorneremo: Koné resta potenzialmente in uscita, ma serve un club che si faccia avanti entro il 30 giugno, altrimenti lui valuterà con calma".