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fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Koné può lasciare, la Roma deve vendere. Ma la sue parole fanno pensare che…”

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Moretto: “Koné può lasciare, la Roma deve vendere. Ma la sue parole fanno pensare che…”

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Resta ancora da definire il futuro di Manu Koné, centrocampista francese della Roma più volte accostato all'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Resta ancora da definire il futuro di Manu Koné, centrocampista francese della Roma più volte accostato all'Inter. Il calciatore, ora negli USA con la Francia per i Mondiali, in queste ore ha dichiarato di voler valutare il da farsi a Mondiale finito.

Moretto: “Koné può lasciare, la Roma deve vendere. Ma la sue parole fanno pensare che…”- immagine 2

Di lui ha parlato così Matteo Moretto:

Moretto: “Koné può lasciare, la Roma deve vendere. Ma la sue parole fanno pensare che…”- immagine 3
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"Koné? Che la Roma entro il 30 giugno debba vendere, è un fatto. Ma le parole di Koné fanno pensare, visto che lui parla di una soluzione dopo il Mondiale. Evidentemente, il club sta cercando di vendere altri profili, come Soulé, Dovbyk, o altri profili. Vi aggiorneremo: Koné resta potenzialmente in uscita, ma serve un club che si faccia avanti entro il 30 giugno, altrimenti lui valuterà con calma".

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