I veri motivi dietro la rottura tra Benjamin Pavard e lo spogliatoio dell'Inter! E i dirigenti ora hanno questa missione con lui

“Pavard è congedato dall’Inter in prestito con diritto di riscatto, dopo una probabile rottura con lo spogliatoio in seguito al Mondiale per Club. Gli atteggiamenti sbagliati, le partite di padel mentre per compagni e allenatore era infortunato, questi i motivi dell’addio.

Il francese ha fallito al Marsiglia, l’Inter è tornata proprietaria del cartellino. Lui tornerebbe volentieri all’Inter dove comunque ha giocato su alti livelli e vinto uno scudetto. Al momento, però l’opzione è alquanto impossibile. Trovargli una sistemazione è una delle missioni dei dirigenti dell’Inter ora”, ha sottolineato il giornalista di SM.