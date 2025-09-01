Benjamin Pavard lascia l’Inter e si trasferisce al Marsiglia da Roberto De Zerbi.
Sky – Pavard dall’Inter al Marsiglia: scambio di documenti. Cifre e dettagli
Benjamin Pavard lascia l’Inter e si trasferisce al Marsiglia: scambio di documenti tra le parti, ecco cifre e dettagli dell'operazione
Come riportato da Sky Sport, i due club sono ora allo scambio di documenti per il passaggio del difensore francese all’OM.
Pavard si trasferisce in prestito con ingaggio completamente pagato e con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.
