Sky – Pavard dall’Inter al Marsiglia: scambio di documenti. Cifre e dettagli

Benjamin Pavard lascia l’Inter e si trasferisce al Marsiglia: scambio di documenti tra le parti, ecco cifre e dettagli dell'operazione
Benjamin Pavard lascia l’Inter e si trasferisce al Marsiglia da Roberto De Zerbi.

Come riportato da Sky Sport, i due club sono ora allo scambio di documenti per il passaggio del difensore francese all’OM.

Pavard si trasferisce in prestito con ingaggio completamente pagato e con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

