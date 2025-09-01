UFFICIALE – Inter, preso Joachim Williamson: ecco chi è

Il Grasshopper Club Zurigo ha annunciato giovedì una doppia novità riguardante Joachim Williamson (2007). Il giovane arriva all'Inter

Il Grasshopper Club Zurigo ha annunciato giovedì una doppia novità riguardante Joachim Williamson (2007). Cresciuto nel settore giovanile del club, il difensore ha firmato il suo primo contratto da professionista ma, almeno per ora, proverà a mettersi in mostra in Italia.

A dicembre 2024, nell’1-1 contro l’Yverdon Sport FC, Williamson era stato convocato per la prima volta in prima squadra. Finora il terzino sinistro aveva giocato soprattutto con l’Under 19 degli Hoppers.

Ora, a soli 17 anni, il club più titolato di Svizzera lo ha legato con un contratto valido fino al 2027. Allo stesso tempo, però, il GC ha comunicato anche la sua partenza: Williamson si trasferisce in prestito all’Inter, che si è riservata un’opzione per acquistarlo definitivamente.