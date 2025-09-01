L'Inter accoglie Manuel Akanji , che arriverà nelle prossime ore a Milano, ma contestualmente saluta Benjamin Pavard , che va all'Olympique Marsiglia: è fatta per il suo trasferimento al club francese.

E' arrivato infatti l'here we go di Fabrizio Romano: Pavard si trasferisce in prestito con ingaggio completamente pagato e con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. C'è l'accordo verbale, le parti ora sono al lavoro per completare i documenti prima della chiusura del mercato.