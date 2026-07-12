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fcinter1908 calciomercato mercato inter Pavard spera ancora nel Besiktas: con l’Inter è finita, ma il contratto pesa
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Pavard spera ancora nel Besiktas: con l’Inter è finita, ma il contratto pesa
Il difensore francese, dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia, è tornato a Milano, ma non resterà
Dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia, Benjamin Pavard è tornato a Milano, e nei prossimi giorni inizierà il ritiro pre campionato con l'Inter. Il suo destino, tuttavia, è scritto: non vestirà più la maglia nerazzurra.
La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: "Riguardo Pavard, reduce dal mancato riscatto da parte del Marsiglia, pesano i cinque milioni netti di ingaggio. "Benji l'interista" è un ricordo sbiadito e annacquato dal tempo. Il francese spera ancora nella pista turca legata al Besiktas, ma lo stipendio è un fattore. Così come il contratto: è legato all'Inter fino al 2028. Si aggregherà alla truppa di difensori di Chivu".
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