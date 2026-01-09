L'Inter è alla ricerca di un esterno destro. La conferma di quanto annunciato anche da Fcinter1908.it arriva da Gianluca Di Marzio durante Sky Calciomercato L'Originale:
"L'Inter è lì in attesa per vedere se verrà fuori qualche opportunità importante", dice Di Marzio sul mercato dei nerazzurri
"L'Inter è attenta ad eventuali opportunità di mercato per migliorarsi, abbiamo provato a verificare opzioni come Zanotti o Molina o Dodò ma non abbiamo avuto riscontri, l'Inter è lì in attesa per vedere se verrà fuori qualche opportunità importante per la fascia destra"
Su Frattesi—
"A parte la telefonata del Nottingham e il sondaggio del Galatasaray, nessuno ha proposto i 35 mln di euro che chiede il club nerazzurro, da capire se si potrà imbastire uno scambio"
