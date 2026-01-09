L'Al-Hilal anche nelle ultime ore ha tentato l'approccio con l'Inter per De Vrij e Acerbi: la conferma di Sky Sport

Matteo Pifferi Redattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 21:52)

Nei giorni scorsi si è parlato anche di un possibile approdo di Francesco Acerbi o Stefan De Vrij in Arabia all'Al-Hilal di Simone Inzaghi. L'Inter e il club saudita erano in contatto per Joao Cancelo ma poi la trattativa è saltata per la volontà del laterale portoghese di tornare al Barcellona.

Gianluca Di Marzio ha confermato però come anche in queste ultime ore ci sia stato un contatto tra l'Al-Hilal e l'Inter per i due difensori centrali ma il club nerazzurro ha detto no e per questo il club di Simone Inzaghi ha virato su un altro obiettivo, sempre della Serie A.

"Pablo Mari verso l'Al-Hilal dalla Fiorentina. Il difensore spagnolo ha giocato solo 11 partite quest'anno in campionato. Il club saudita ha lavorato anche in queste ore per Acerbi o De Vrij, ha ricevuto ancora un no dall'Inter e alla fine la Fiorentina ha aperto al trasferimento del suo difensore, che ora è il prescelto della squadra allenata da Simone Inzaghi", scrive Gianluca Di Marzio.