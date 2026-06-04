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Il Giorno – Inter, Provedel vuole prima parlare con Gattuso: “Non è escluso che…”

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I nerazzurri si stanno muovendo sul mercato alla ricerca di un secondo affidabile, che possa all'occorrenza dare il cambio a Martinez
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'Inter sembra ormai aver scelto Josep Martinez come portiere titolare della prossima stagione. Di conseguenza, i nerazzurri si stanno muovendo sul mercato alla ricerca di un secondo affidabile, che possa all'occorrenza dare il cambio all'estremo difensore spagnolo.

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La scelta sembra essere ricaduta su Ivan Provedel, in scadenza di contratto nel 2027. Il Giorno oggi in edicola scrive:

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"Provedel è un’idea per la porta come vice-Martinez, ma vuole prima parlare con Gattuso: a 32 anni preferirebbe un ruolo da titolare, non è escluso vada a scadenza nel 2027 con la Lazio".

(Fonte: Il Giorno)

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