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fcinter1908 calciomercato mercato inter Il Giorno – Inter, Provedel vuole prima parlare con Gattuso: “Non è escluso che…”
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Il Giorno – Inter, Provedel vuole prima parlare con Gattuso: “Non è escluso che…”
I nerazzurri si stanno muovendo sul mercato alla ricerca di un secondo affidabile, che possa all'occorrenza dare il cambio a Martinez
L'Inter sembra ormai aver scelto Josep Martinez come portiere titolare della prossima stagione. Di conseguenza, i nerazzurri si stanno muovendo sul mercato alla ricerca di un secondo affidabile, che possa all'occorrenza dare il cambio all'estremo difensore spagnolo.
La scelta sembra essere ricaduta su Ivan Provedel, in scadenza di contratto nel 2027. Il Giorno oggi in edicola scrive:
"Provedel è un’idea per la porta come vice-Martinez, ma vuole prima parlare con Gattuso: a 32 anni preferirebbe un ruolo da titolare, non è escluso vada a scadenza nel 2027 con la Lazio".
(Fonte: Il Giorno)
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