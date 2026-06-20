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Zazzaroni boom: “Nico Paz, Inter può azzardare trattativa! Ecco perché oggi è meno impossibile”

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L'aggiornamento sulla questione che incendierebbe il mercato nerazzurro da parte del direttore del Corriere dello Sport
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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La questione rischia di incendiare il mercato dell'Inter. Tra Nico Paz, Como e Real Madrid potrebbe infilarsi proprio il club nerazzurro, che attende sviluppi sull'asse e ha già fatto sapere in tempi non sospetti di apprezzare particolarmente il calciatore. Dopo il lavoro della diplomazia nerazzurra, durato mesi, potrebbe essere arrivato il momento di uscire allo scoperto. Non sarà eventualmente affatto facile, ma non è detto che i Campioni d'Italia non facciano un tentativo.

Zazzaroni boom: “Nico Paz, Inter può azzardare trattativa! Ecco perché oggi è meno impossibile”- immagine 2

E' quello che sostiene Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport. Qui l'aggiornamento proposto sul suo profilo Instagram: "Nico Paz era un desiderio/obiettivo "impossibile" dell'Inter prima che Florentino ne fissasse il prezzo, 60 milioni, quando ha saputo che il giocatore gradirebbe restare a Como.

Oggi è relativamente meno impossibile, visto che il Como non può spendere quella cifra poiché sotto FPF. Può comunque azzardare una trattativa. Marotta aspetta. Oaktree che fa? Autorizza?".

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