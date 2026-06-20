La questione rischia di incendiare il mercato dell'Inter. Tra Nico Paz, Como e Real Madrid potrebbe infilarsi proprio il club nerazzurro, che attende sviluppi sull'asse e ha già fatto sapere in tempi non sospetti di apprezzare particolarmente il calciatore. Dopo il lavoro della diplomazia nerazzurra, durato mesi, potrebbe essere arrivato il momento di uscire allo scoperto. Non sarà eventualmente affatto facile, ma non è detto che i Campioni d'Italia non facciano un tentativo.