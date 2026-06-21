" Il profilo di Evan Ndicka continua a essere estremamente convincente, una scelta quasi primaria . Conosce la Serie A da tre anni, da quando la Roma l’ha prelevato dall’Eintracht Francoforte per 28 milioni, ma è anche un profilo molto europeo. Tra i nomi di mercato in orbita Inter in questo momento, l’ivoriano oltre a essere l’unico nazionale attualmente al Mondiale (il ct Emerse Faé non ha voluto fare a meno di lui nonostante fosse infortunato al bicipite femorale), è anche quello che ha l’esperienza maggiore in competizioni continentali. Da un lato ha caratteristiche tecniche che a Cristian Chivu possono tornare più che utili (192 centimetri d’altezza, piede sinistro, fisico imponente, abile colpitore di testa) e dall’altro un’età non più giovanissima ma non certo avanzata", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Il nome di Ndicka legato all’Inter era uscito fuori quando l’attrazione del Barcellona per Bastoni poteva diventare fatale — tempi in cui a Milano si dialogava con la Roma per Manu Koné, prima di cambiare obiettivo in mezzo —, poi è tornato d’attualità quando di nuovo dalla Spagna ha fatto capolino un’altra big come il Real Madrid che ha inserito l’azzurro nella lista dei potenziali rinforzi dietro; e ora continua a restare lì, nonostante l’Inter stia sempre lavorando anche per Oumar Solet dell’Udinese. Un profilo diverso rispetto all’ivoriano della Roma che comunque, vista anche la sempre più probabile partenza di Stefan De Vrij, rimane lì tra i preferiti per la difesa della prossima stagione. In nove giorni la verità. Il 30 giugno sarà un po’ uno spartiacque, soprattutto per il club dei Friedkin, perché è entro quella data che dovranno aver messo da parte 60 milioni di plusvalenze. Al di là di questa incombenza economica, la Roma non vorrebbe privarsi di Ndicka, ma il Fair Play Finanziario che incalza è un fattore da non sottovalutare. E il centralone è valutato 40 milioni, cifra che tiene conto del fatto che dal prezzo di vendita la società dovrà togliere una percentuale destinata al giocatore e al suo entourage", aggiunge Gazzetta.