"Non sarà lampo l'operazione Nico Paz, nel senso che è un discorso che ha bisogno ancora di un po' di tempo. Ci sarà un incontro a inizio settimana tra Como e Real Madrid, confermato. Ci tengo a chiarire una cosa: in questo momento il Real Madrid fa sapere che per Nico Paz sta parlando solo ed esclusivamente con il Como, per una questione di rispetto anche del rapporto che c'è tra club e anche verso il giocatore. Quindi prima di capire se potranno aprirsi altre strade diverse per Nico Paz, il Real Madrid ci tiene a dare una corsia preferenziale al Como per risolvere questa questione. Poi il Real vuole cambiare le carte in tavola, ristrutturare diversamente l'operazione, riscattare Nico Paz e rivenderlo al Como a una cifra differente. Il Como vuole far valere l'altro anno di recompra, c'è la recompra del 2027 e chiede di lasciare il giocatore un altro anno alle condizioni attuali Questo incontro aiuterà a capire che strada si prende, sicuramente un incontro importante. La soluzione non si trova oggi, non si troverà durante la giornata di domenica, da inizio settimana Real e Como alla ricerca della questione".