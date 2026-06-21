L'Inter è molto arriva sul mercato e sta portando avanti alcune trattative su più fronti. Palestra è molto vicino, ma non è l'unico obiettivo

Andrea Della Sala Redattore 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 09:02)

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L'Inter è molto arriva sul mercato e sta portando avanti alcune trattative su più fronti. Palestra è molto vicino, ma non è l'unico obiettivo nel mirino della squadra di Chivu.

"Detto di Solet (la distanza con i friulani è sui 5 milioni e il gap è colmabile con un rilancio non certo da capogiro), l’Inter in questa prima fase di sessione estiva è l’italiana più attiva e che si sta muovendo di più per migliorare la rosa. Un segnale alle concorrenti e ai propri tifosi che vedono programmazione nell’ambizione. Il colpo Marco Palestra si può chiudere a giorni — all’inizio della prossima settimana è atteso un nuovo incontro — mentre la ristrutturazione a centrocampo parla inglese, e anche in questo caso non si dovrebbe attendere troppo prima di nuovi sviluppi. Nel momento in cui si sblocca l’uscita di Davide Frattesi al Nottingham, si procederà con l’affondo decisivo per Curtis Jones", fa il punto La Gazzetta dello Sport.