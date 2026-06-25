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Paz, l’Inter vuole provarci: “Per Nico sarebbe pronta a sacrificare anche questi due nomi”
L'Inter resta alla finestra ed è pronta a entrare concretamente in gioco per Nico Paz, qualora si presentassero le giuste condizioni tra Como e Real Madrid. Non sarà ovviamente facile, per concorrenza e costi, arrivare all'argentino.
Ma l'Inter vorrà provarci, e per farlo avrà bisogno di cessioni utili a finanziare il grande colpo. Fra queste, secondo Sport Mediaset, potrebbero esserci quelle di Stankovic e Frattesi:
"Con il Real Madrid che riporterà Nico in Spagna per metterlo sul mercato, i nerazzurri si dicono pronti a sacrificare alcune pedine (come i giovani Stankovic e Frattesi richiesti sul mercato) per finanziare l'assalto definitivo, garantendo a Oaktree il colpo del futuro. Premier League permettendo...".
(Fonte: Sport Mediaset)
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