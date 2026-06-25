FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Paz, l’Inter vuole provarci: “Per Nico sarebbe pronta a sacrificare anche questi due nomi”

calciomercato

Paz, l’Inter vuole provarci: “Per Nico sarebbe pronta a sacrificare anche questi due nomi”

Paz, l’Inter vuole provarci: “Per Nico sarebbe pronta a sacrificare anche questi due nomi” - immagine 1
L'Inter resta alla finestra ed è pronta a entrare concretamente in gioco per Nico Paz, qualora si presentassero le giuste condizioni tra Como e Real
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter resta alla finestra ed è pronta a entrare concretamente in gioco per Nico Paz, qualora si presentassero le giuste condizioni tra Como e Real Madrid. Non sarà ovviamente facile, per concorrenza e costi, arrivare all'argentino.

Inter Stankovic

Ma l'Inter vorrà provarci, e per farlo avrà bisogno di cessioni utili a finanziare il grande colpo. Fra queste, secondo Sport Mediaset, potrebbero esserci quelle di Stankovic e Frattesi:

Paz, l’Inter vuole provarci: “Per Nico sarebbe pronta a sacrificare anche questi due nomi”- immagine 3
Getty Images

"Con il Real Madrid che riporterà Nico in Spagna per metterlo sul mercato, i nerazzurri si dicono pronti a sacrificare alcune pedine (come i giovani Stankovic e Frattesi richiesti sul mercato) per finanziare l'assalto definitivo, garantendo a Oaktree il colpo del futuro. Premier League permettendo...".

(Fonte: Sport Mediaset)

Leggi anche
Cagliari, Asllani piace ma pista ancora fredda: la richiesta dell’Inter
Zazzaroni: “L’Inter ha i soldi per Paz! Ma dopo Lookman e Palestra credo che Marotta…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA