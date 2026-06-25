L'Inter resta alla finestra ed è pronta a entrare concretamente in gioco per Nico Paz, qualora si presentassero le giuste condizioni tra Como e Real

L'Inter resta alla finestra ed è pronta a entrare concretamente in gioco per Nico Paz, qualora si presentassero le giuste condizioni tra Como e Real Madrid. Non sarà ovviamente facile, per concorrenza e costi, arrivare all'argentino.